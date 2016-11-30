У центрі Дніпра пролунав вибух, ймовірно кинули гранату

У Дніпрі на вул. Грушевського пролунав вибух. Про це в ефірі "112 Україна" повідомила речник ГУ Нацполіції Дніпропетровської обл. Ганна Старчевська.

За її словами, поліція припускає, що у бік одного з офісів невідомий чоловік кинув гранату. У результаті вибуху пошкоджено автомобілі та вікна офісу.

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"Годину тому в чергову частину поліції надійшло повідомлення, що на вул. Михайла Грушевського, 43 стався вибух. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що швидше за все невідомий кинув у бік офісу гранату. Попередньо пошкоджені автомобілі, які були припарковані поряд з офісом, а також вікно даної будівлі. Зараз на місці працюють поліцейські. Ніхто не постраждав, до щастя", - сказала вона.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служби безпеки України спільно зі співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області та військової прокуратури 29 листопада затримали керівників підрозділу патрульної поліції міста Кам'янське, які систематично вимагали хабарі з підлеглих.