На Дніпропетровщині затримано двох офіцерів поліції за систематичне вимагання хабарів з підлеглих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

«Правоохоронці задокументували факти, що майор та старший лейтенант поліції протягом трьох останніх місяців вимагали гроші з майже 30 підлеглих за «вигідний» розподіл місць чергування. Щомісячна «такса» з кожного поліцейського становила 1,5 тис. грн», - йдеться у повідомленні СБУ.

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Майора затримано у робочому кабінеті при черговому отриманні хабара від одного з підлеглих.

Оперативники СБ України виявили під час обшуку в службових приміщеннях зловмисників понад 30 тис. грн та записи, які підтверджують систематичне отримання грошей.

Поліцейським повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.