В Одеській області виявили понад 400 мін часів війни

Протягом кількох днів цього тижня група піротехнічних робіт вилучила 437 мінометних мін калібру 82 мм.

У Роздільнянському районі Одеської області виявлено та знищено понад 400 мінометних мін часів Другої світової війни. Читайте такожВ Одеській області затримано росіянина за підозрою у вбивстві пенсіонерки Як повідомили УНІАН у Роздільнянській райдержадміністрації, житель села Кучургани виявив міни під час проведення земляних робіт за межами вказаного населеного пункту. Протягом кількох днів на цьому тижні група піротехнічних робіт вилучила 437 мінометних мін калібру 82 мм.

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