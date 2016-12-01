На Хмельниччині під час навчань дістали поранення троє військових

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич.

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«Постраждали троє досвідчених солдатів (підполковник, старшина і офіцер), які пройшли АТО. Вони розміновували вибуховий пристрій, що у підсумку здетонував. Стан двох середньої важкості. У третього пробито аорту, тож вирішується питання про його переведення до військового госпіталю», - сказав він і додав, що постраждалі перебувають у міській лікарні №1.

Як відомо, сьогодні на базі 48-ї інженерної бригади Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України зібралося близько 100 командирів і начальників ВЧ ЗСУ. Тут проходять теоретично-практичні збори щодо координації та обміну досвідом. Навчання триватимуть три дні.