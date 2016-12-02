У Дніпрі водій-втікач встиг протаранити поліцейське авто
12:58, 02 грудня 2016Інциденти
242 0
Із перегонами затримували нетверезого водія, який чинив опір та розбив поліцейський "Пріус".
Під час перевірки документів з'ясувалося, що 29-річний втікач чинний працівник поліції / volynnews.com
Про це повідомляє ТСН.
Вранці патрульні помітили, що машина у годину пік їде на червоне світло. На вимогу зупинитися водій лише пришвидшився. Один екіпаж патрульних наздогнав порушника на сусідній вулиці.
Читайте такожУ поліції Києва стверджують, що в ДТП на проспекті Глушкова постраждав лише один чоловік
Інший екіпаж намагався заблокувати, але водій раптом здав назад, вдарив поліцейське авто та поїхав геть. Врешті патрульним вдалося витягнути водія з-за керма та вдягнути на нього кайданки. Поліцейські кажуть, від водія сильно пахло алкоголем.
Під час перевірки документів з'ясувалося, що 29-річний втікач чинний працівник поліції, колишній ДАЇвець, який пройшов переатестацію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter