У Дніпрі водій-втікач встиг протаранити поліцейське авто

Про це повідомляє ТСН.

Вранці патрульні помітили, що машина у годину пік їде на червоне світло. На вимогу зупинитися водій лише пришвидшився. Один екіпаж патрульних наздогнав порушника на сусідній вулиці.

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Інший екіпаж намагався заблокувати, але водій раптом здав назад, вдарив поліцейське авто та поїхав геть. Врешті патрульним вдалося витягнути водія з-за керма та вдягнути на нього кайданки. Поліцейські кажуть, від водія сильно пахло алкоголем.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що 29-річний втікач чинний працівник поліції, колишній ДАЇвець, який пройшов переатестацію.