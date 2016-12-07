Голову київської поліції допитають у справі щодо стрілянини в Княжичах – ГПУ

У рамках розслідування кримінального провадження щодо загибелі п'ятьох поліцейських у селищі Княжичі на Київщині буде допитано керівника столичної поліції Андрія Крищенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук повідомив сьогодні у коментарі журналістам після засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який заслуховував інформацію правоохоронців про хід розслідування справи.

"Начальник територіального підрозділу поліції в Києві - він не був безпосередньо керівником тієї операції (затримання особливо небезпечної злочинної групи). Він давав “добро” на використання спецпідрозділу КОРД, як це передбачено інструкцією. В рамках кримінального провадження буде розглянуто, чи була в цій ситуації необхідність, і, звичайно, будуть взяті з нього пояснення", - сказав Сторожук.

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Водночас він зауважив, що, враховуючи той факт, що правоохоронці приїхали у Княжичі затримувати особливо небезпечних злочинну групу, то “немає підстав вважати, що рішення про використання спецпідрозділу було неправильним”.

Як повідомлялося, в ніч на 4 грудня в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.

Кримінальне провадження відкрито за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.