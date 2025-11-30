Зазначається, що ОПЕК+ готується до встановлення нових квот.

Організація країн - експортерів нафти та їхніх партнерів має намір дотримуватися планів щодо припинення збільшення видобутку в першому кварталі 2026 року. Рішення було ухвалено на тлі зростаючого надлишку на світових ринках нафти.

Видання Bloomberg пише, що хоча припинення збільшення видобутку свідчить про деяку обережність альянсу після швидкого відновлення видобутку нафти на початку 2025 року, але ринки, як і раніше, на шляху до надлишку "чорного золота" на початку 2026 року, що, ймовірно, чинитиме додатковий тиск на ціни.

"ОПЕК+ вирішила утриматися від дій і зберегти свою поточну стратегію. Послання групи було ясним: стабільність перевершує амбіції в період, коли ринкові перспективи швидко погіршуються", - сказав Хорхе Леон, аналітик консалтингової компанії Rystad Energy AS.

Заморожування виробництва на три місяці дає ОПЕК+ деякий час для оцінки підвищених геополітичних ризиків для поставок від членів організації, а також для відновлення зусиль із припинення війни в Україні.

Крім того, ОПЕК+ схвалила механізм перегляду індивідуальних виробничих потужностей членів організації, що допоможе встановити квоти на 2027 рік.

Ціни на нафту - останні новини

27 листопада ціни на нафту пішли до низу на тлі очікувань можливого перемир'я між Україною та Росією, яке потенційно може призвести до скасування частини західних санкцій проти поставок російської сировини на світовий ринок.

28 листопада стало відомо, що ціни на нафту прямують до четвертого поспіль місячного падіння - найдовшого періоду зниження котирувань з 2023 року, оскільки ринок очікує збільшення світової пропозиції.

