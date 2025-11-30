Держсекретар США підкреслив, що переговори були продуктивними, але є ще над чим працювати.

Сьогоднішні переговори були продуктивними, але ми лишаємось реалістами і розуміємо, що це дуже складно, заявив журналістам державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі в Маямі з представниками України, повідомляє CNN.

Також Рубіо підкреслив, що США хочуть, щоб Україна не лише була безпечною країною, але щоб там "розпочалася ера процвітання".

"Ми хочемо допомогти Україні стати безпечною назавжди, щоб вона ніколи більше не зіткнулася з черговим вторгненням... Ми хочемо, щоб український народ вийшов із цієї війни не просто відбудувавши країну, а зробивши її сильнішою та заможнішою, ніж вона була будь-коли", - зазначив він.

Водночас, Рубіо визнав, що чимало залежить й від позиції Росії.

"Сьогодні був черговий блок, але ще є над цим працювати. І, звісно, є ще одна сторона тут, яка може стати частиною цього рівняння", - зазначив держсекретар США.

Він повідомив, що протягом тижня спецпосланник Трампа Стів Віткофф приїде до Москви.

"Ми також розуміємо її позицію. Перед нами ще багато роботи, але сьогоднішня сесія була досить продуктивна. Ми залишаємось реалістами щодо того, як складно це все виглядає", - підкреслив Рубіо.

Переговори делегацій України та США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров заявив, що перебуває на постійному звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським. Умеров зазначив, що делегація України має чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві.

Також ми писали, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця поділився, що початок переговорів був вдалим та конструктивним. Кислиця відзначив чудове керівництво держсекретаря США Марко Рубіо. Він додав, що цінує ставлення зятя президента США Джареда Кушнера до перемовин, а також те, як політик викладає своє бачення.

