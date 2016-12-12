На Закарпатті прикордонники діставали з-під льоду двох в'єтнамок, які нелегально перебігали кордон

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, ввечері 11 грудня прикордонники отримали інформацію про групу невідомих у складі більше 5 осіб, що рухається у бік державного кордону.

Про порушників прикордонники поінформували своїх угорських колег та висунулися на затримання.

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«За півгодини група реагування українських прикордонників неподалік кордону затримала двох громадян В’єтнаму. Ще за кілька хвилин угорські прикордонники повідомили про затримання на даному напрямку 4 громадян Індії відразу після перетину ними державного кордону», - додали у прес-службі.

В ході продовження пошукової операції, близько 19:30, на цьому ж напрямку прикордонний наряд виявив ще двох жінок, які, помітивши прикордонний наряд, почали тікати в напрямку кордону.

Перетинаючи канал Чоронда жінки провалилися під кригу і почали тонути. Старший прикордонного наряду кинувся їм на порятунок.

«Оскільки угорський берег каналу більш пологий, жінок прикордонник витягнув на суміжну сторону. Незабаром прибув і угорський прикордонний наряд, який надав жінкам першу медичну допомогу», - уточнили в прес-службі загону.

Наразі правоохоронні органи встановлюють всі обставини переправляння нелегальних мігрантів через кордон.