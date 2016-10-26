У Києві СБУ затримала "захисника моралі", який вимагав $10 тисяч у фотографа
18:19, 26 жовтня 2016Інциденти
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У Києві СБУ спільно з прокуратурою затримали на хабарі голову однієї з громадських організацій із захисту суспільної моралі.
Долари / REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, він вимагав від приватного підприємця - фотографа 10 тис. доларів США. У разі відмови він обіцяв повідомити правоохоронцям про те, що фотограф нібито займається розповсюдженням порнографії.
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"Співробітники СБУ затримали 54-річного "захисника моралі" в одному з подільських кафе під час отримання частини хабара у 5 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
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