У Києві СБУ затримала "захисника моралі", який вимагав $10 тисяч у фотографа

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, він вимагав від приватного підприємця - фотографа 10 тис. доларів США. У разі відмови він обіцяв повідомити правоохоронцям про те, що фотограф нібито займається розповсюдженням порнографії.

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"Співробітники СБУ затримали 54-річного "захисника моралі" в одному з подільських кафе під час отримання частини хабара у 5 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.