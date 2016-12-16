Під Києвом горить ангар з побутовою хімією (фото, відео)
14:10, 16 грудня 2016Інциденти
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У Вишневому Київської області сталася пожежа в складському приміщенні з побутовою хімією та одягом.
До гасіння пожежі залучили 9 одиниць техніки та 55 рятувальників / dsns.gov.ua
Про це повідомляє прес-центр ДержНС.
На даний момент пожежу локалізували / dsns.gov.ua
"16 грудня о 8:58 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому приміщенні ангарного типу по вул. Київській м. Вишневе Київської обл. За попередньою інформацією, в складських приміщеннях знаходиться побутова хімія та одяг. Площа пожежі складає близько 1 500 кв. м", - йдеться в повідомленні.
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Унаслідок пожежі ніхто не постраждав / dsns.gov.ua
Відзначається, що унаслідок пожежі немає загиблих і постраждалих. На місці працюють 9 одиниць техніки та 55 пожежників.
Раніше в Одесі під час пожежі загинули жінка та четверо дітей.
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