Під Києвом горить ангар з побутовою хімією (фото, відео)

Про це повідомляє прес-центр ДержНС.

"16 грудня о 8:58 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому приміщенні ангарного типу по вул. Київській м. Вишневе Київської обл. За попередньою інформацією, в складських приміщеннях знаходиться побутова хімія та одяг. Площа пожежі складає близько 1 500 кв. м", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що унаслідок пожежі немає загиблих і постраждалих. На місці працюють 9 одиниць техніки та 55 пожежників.

Раніше в Одесі під час пожежі загинули жінка та четверо дітей.