Під Києвом знайшли підземне сховище зі зброєю та БТРом (фото)

15:21, 04 листопада 2016
Інциденти
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Сховок виявили у Бориспільському районі Київщини.

У сховку було виявлено бронетранспортер / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У передмісті Києва співробітники Київської міської прокуратури №8 разом із співробітниками Нацполіції виявили підземне сховище із арсеналом зброї та боєприпасів. Про це повідомляється на сторінці прокуратури Києва у Facebook.

Схованка була облаштована у підземному бункері на території дачного поселення у Бориспільському районі на Київщині. У бункері правоохоронці виявили також бронетранспортер.

«… правоохоронці виявили 60 предметів зовні схожих на ракети до установок Град, 2 предмети схожі на знаряддя до БМП (бойової машини піхоти), 4 предмети схожі на боєприпаси до ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу), близько 200 одиниць зброї схожих на протитанкові міни, СПГ (станковий протитанковий гранатомет), РПГ (ручний протитанковий гранатомет) та бронебійні снаряди», - йдеться у повідомленні.

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В рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), встановлюється канал надходження виявленого арсеналу.

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