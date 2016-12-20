Масштабна пожежа у Харкові: стало відомо про двох загиблих (відео)

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, зараз правоохоронці встановлюють особи загиблих і проводять першочергові слідчі дії.

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За даними поліції, інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Помічник начальника ГУ ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандій повідомив кореспондентові УНІАН, що інформація про пожежу на вул. Шевченка, 327 надійшла до рятувальників сьогодні, 20 грудня, о 7:57. З огляду на те, що зазначений район має стару забудову й, відповідно, має недостатню кількість пожежних гідрантів, на місце подій відправили 8 підрозділів на автоцистернах.

За його словами, пожежа сталася у цеху з виготовлення пластикових вікон, який розташований на території колишнього харківського шкіряного заводу. На момент прибуття площа загоряння становила близько 200 кв. м. Горіли пластикові вікна та заготовки до них.

Лупандін додав, що одному робітникові вдалося врятуватися, а ще двоє - загинули. На цей час продовжується ліквідація наслідків загоряння.