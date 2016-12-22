"Мій чоловік тричі вигукнув "поліція!": дружина загиблого КОРДівця розповіла деталі трагедії у Княжичах

Журналістам вдалося поспілкуватися з дружиною загиблого Наталею Валецькою, передає "Нова тернопільська газета".

Говорячи про фатальні події у Княжичах, вона розповіла, що КОРД виїхав на спецоперацію, в якій була задіяна розвідка. На місці операцію координували, як розуміє Валецька, оперативні працівники карного розшуку.

"Вони перебували в одному з будинків у селі Княжичі. Працівники розвідки упродовж дня і вночі повідомляли про невідомих осіб, які неодноразово підходили з різних сторін до будинку, на який безпосередньо мав бути напад. І вже о 4-й годині ночі КОРДу була дана команда затримати злочинців, які пограбували сусідній будинок і взяли в полон їхніх працівників розвідки. Коли автомобіль з КОРДом приїхав на місце, Віталій вийшов першим, за ним — інший співробітник, та раптом з автомобіля, як потім з’ясувалося, ДСО, почали стріляти у Віталія", - розповіла дружина загиблого.

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Припускаючи, чому сталася трагедія під Києвом, Валецька заявила про неузгодженість дій.

"Якщо проводили спецоперацію, то не зрозуміло, чому працівники ДСО затримали розвідників, чому ДСО не була повідомлена про спецоперацію, чому розвідники не повідомили, що їх затримала ДСО, а не злочинці, чому вони не зізналися ДСО про те, що вони розвідка, чому КОРД послали на операцію з мінімальною інформацією?.. Можливо, хтось співпрацював із бандою, тому й виникли непорозуміння, а за тим і трагедія. Я читала, що ті, хто мав координувати спецоперацію, в момент стрілянини відпочивали в ресторані", - вважає вона.

Крім того, Валецькій вдалося поспілкуватися з одним співробітником КОРДу, який виходив з автомобіля після Віталія.

"Він розповів, що мій чоловік тричі вигукнув "поліція!", але у них почали стріляти. А ось працівник ДСО стверджує протилежне, мовляв, Віталій крикнув "работаем!" Але мій чоловік ніколи не розмовляв російською", - наголосила дружина загиблого.

Також Валецька прокоментувала заяву в.о. голови Національної поліції України Вадима Трояна про те, що стріляла одна людина, натякаючи на її чоловіка.

"Він не мав права давати такої оцінки до закінчення слідства, оскільки матеріали знаходяться у Генеральній прокуратурі і навіть там поки що нічого не коментують. Звісно, слідству вигідно зробити крайнім в цій історії людину, якої вже немає", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.