Пожежа на "Лісовій" у Києві: рятувальники знайшли тіло жінки (фоторепортаж)
15:54, 25 грудня 2016Інциденти
7313 0
На місці пожежі на складах секонд-хенду біля станції метро "Лісова" у Києві знайдено тіло загиблої жінки.
На місці пожежі на "Лісовій" виявили тіло першої жертви / ДСНС
Про це повідомила прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.
«Під час розбору конструкцій знайдено тіло загиблої жінки», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПожежа біля станції "Лісова" в Києві: вогонь пошкодив обладнання метро
Також у ДСНС зазначили, що роботи з ліквідації пожежі тривають, але його вдалося локалізувати, а рух поїздів на станціях метро «Лісова» і «Чернігівська», закритий з 12:34, відновився о 14:55.
Як повідомляв УНІАН, КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа на ринку в Києві