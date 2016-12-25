Пожежа на "Лісовій" у Києві: рятувальники знайшли тіло жінки (фоторепортаж)

Про це повідомила прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

«Під час розбору конструкцій знайдено тіло загиблої жінки», - йдеться в повідомленні.

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Також у ДСНС зазначили, що роботи з ліквідації пожежі тривають, але його вдалося локалізувати, а рух поїздів на станціях метро «Лісова» і «Чернігівська», закритий з 12:34, відновився о 14:55.

Як повідомляв УНІАН, КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів.