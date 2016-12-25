Масштабну пожежу на метро "Лісова" у Києві повністю загасили
17:18, 25 грудня 2016Інциденти
4480 0
Пожежу на ринку секонд-хенду біля метро "Лісова" вдалось ліквідувати.
Пожежу на "Лісовій" повністю ліквідували / ДСНС
Гасіння пожежі значно ускладнювала велика кількість легкозаймистих речей. О 13:10 вона була локалізована.Про це повідомили у пресс-службі ДСНС.
Читайте такожПожежа на "Лісовій" у Києві: рятувальники знайшли тіло жінки (фоторепортаж)
«Пожежу у торгівельних рядах секонд-хенду в Деснянському районі ліквідовано о 15:31», - повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Згодом рятувальники виявили там тіло загиблої жінки.
У Києві згорів величезний ринок товарів секонд-хенд
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа на ринку в Києві