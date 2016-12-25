Масштабну пожежу на метро "Лісова" у Києві повністю загасили

Гасіння пожежі значно ускладнювала велика кількість легкозаймистих речей. О 13:10 вона була локалізована.Про це повідомили у пресс-службі ДСНС.

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«Пожежу у торгівельних рядах секонд-хенду в Деснянському районі ліквідовано о 15:31», - повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Згодом рятувальники виявили там тіло загиблої жінки.