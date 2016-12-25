Пожежа біля станції "Лісова" в Києві: вогонь пошкодив обладнання метро

Про це повідомила речниця КП «Київський метрополітен» Наталя Макогон в ефірі «112 Україна».

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«Зараз ми не можемо надати точних даних. Однак пошкодження точно є. На станції «Лісова» є значні пошкодження обладнання», - зазначила вона.

За словами речниці, інформацію про те, коли буде відновлено рух метро на станціях «Лісова» і «Чернігівська», зможуть надати лише після повної ліквідації загоряння.

«Триває локалізація і ліквідація цієї пожежі. Тільки після того наші фахівці зможуть обстежити обладнання, подивитися, які ремонтні роботи потрібно проводити і дати інформацію, коли ми зможемо відновити рух», - додала представник метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, КП «Київський метрополітен» закрив станції «Чернігівська» та «Лісова» через пожежу на секонд-хенді.

За даними ДСНС, займанння охопило площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.