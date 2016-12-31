Суд заарештував без права застави вбивцю жінки та 2-річної дитини в Овідіополі

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, підозрюваний у жорстокому вбивстві в Овідіополі узятий під варту ввечері 30 грудня за клопотанням прокуратури.

«В Овідіополі районний суд задовольнив клопотання Іллічівської місцевої прокуратури про обрання підозрюваному у вбивстві дитини та жінки запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», - підкреслила Верба.

Читайте також"Я хочу, щоб Одеса боялася": підозрюваний у подвійному вбивстві підтвердив наміри влаштувати теракт

Вона зазначила, що 30 грудня, завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам, працівники органів поліції Одеській області викрили і затримали підозрюваного.

Досудове розслідування здійснюється за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, умисне вбивство малолітньої дитини), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Читайте такожЗатриманий овідіопольський злочинець планував інші вбивства – поліція

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Іллічівська місцева прокуратура.

«За словами зловмисника, злочин він скоїв з помсти і мав намір залякати всю Одесу», - сказали в главку.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області 30 грудня був затриманий Дмитро Погорєлов, 1985 року народження, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки і її 2-річної дочки, а також підпалі їх будинку в Овідіополі.

В Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню були виявлені обезголовлені тіла. За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ГФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ГФС і його сім'я в цей час були відсутні. Підозрюваний працював у підприємця - чоловіка вбитої жінки.

В Овідіополі оголошено дводенний траур.