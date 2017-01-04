Вибух у багатоповерхівці в Сумах: пенсіонер після сварки навмисне відкрив газ і запалив сигарету (фоторепортаж)

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Сумській області.

Встановлено, що один з мешканців будинку, власник квартири на сьомому поверсі, 59-річний чоловік, який перебуває на постійному обліку у психіатра з відповідним діагнозом, після сімейної сварки умисно відкрив на кухні вентилі газової плити, напустив у приміщення газу і підпалив цигарку.

«Унаслідок вибуху газоповітряної суміші загинула 64-річна пенсіонерка, що проживала у квартирі поверхом нижче, сам чоловік з травмами голови та термічними опіками знаходиться у реанімації. До медиків за допомогою звернулась родина, що проживала по сусідству – дві жінки та двоє малолітніх хлопчиків. Вибухом зруйноване перекриття між двома квартирами 6-го та 7-го поверхів, пошкоджено перекриття між поверхами вище та нижче епіцентру вибуху, а також міжкімнатні стіни двох квартир та вікна кількох будинків», - наголошується в повідомленні.

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Вибуховою хвилею вибито шибки у цьому та в сусідніх будинках.

«З місця події евакуйовані 64 жителя будинку, розселенням людей займається міська влада. Наші працівники забезпечують охорону громадського порядку та охорона пошкодженого будинку, аби не допустити в будівлю сторонніх осіб та попередити можливе мародерство. Наразі за фактом вибуху слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення чи пошкодження майна), проводяться першочергові слідчі дії, опитуються свідки та потерпілі», - коментує ситуацію начальник ГУНП Сумській області Микола Лушпієнко.