У Кривому Розі п'яний пенсіонер "замінував" 9-ти поверховий будинок (фото)
У Кривому Розі 5 січня близько 2:00 невідомий повідомив про загрозу вибуху одного з житлових будинків 4-го мікрорайону Зарічний.
Про це повідомляє поліція області.
Мешканці будинку були евакуйовані на безпечну відстань. «Заміновану» будівлю було оглянуто фахівцями. Під час огляду будь-яких підозрілих та небезпечних предметів виявлено не було.
Працівниками поліції був встановлений місцевий житель.
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«44–річний пенсіонер, у якого було виявлено та вилучено мобільний телефон з Sim-картою з якої було зроблено дзвінок. Сам чоловік пояснити нічого не зміг так, як знаходився у сильному алкогольному сп’янінні», - сказано в повідомленні.
Слідчим відділом Покровського відділення поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України(Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Правоохоронці з'ясовують усі обставини.
Раніше в Харкові анонім "замінував" ринок і залізничний вокзал.