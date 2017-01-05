У Кривому Розі п'яний пенсіонер "замінував" 9-ти поверховий будинок (фото)

Про це повідомляє поліція області.

Мешканці будинку були евакуйовані на безпечну відстань. «Заміновану» будівлю було оглянуто фахівцями. Під час огляду будь-яких підозрілих та небезпечних предметів виявлено не було.

Працівниками поліції був встановлений місцевий житель.

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«44–річний пенсіонер, у якого було виявлено та вилучено мобільний телефон з Sim-картою з якої було зроблено дзвінок. Сам чоловік пояснити нічого не зміг так, як знаходився у сильному алкогольному сп’янінні», - сказано в повідомленні.

Слідчим відділом Покровського відділення поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України(Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Правоохоронці з'ясовують усі обставини.

Раніше в Харкові анонім "замінував" ринок і залізничний вокзал.