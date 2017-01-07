У Харкові чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин (фото)

Зловмисник розбив вітрину, викрав лоток із золотими прикрасами і втік.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції. Співробітники поліції спільно з охороною затримали підозрюваного. Читайте такожУ Києві п'яний чоловік у маскарадному капелюсі пограбував магазин одягу (фото, відео) Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

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