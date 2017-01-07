У Харкові чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин (фото)
15:12, 07 січня 2017Інциденти
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Зловмисник розбив вітрину, викрав лоток із золотими прикрасами і втік.
Чоловік вкрав лоток із золотими прикрасами / НПУ
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції.
Співробітники поліції спільно з охороною затримали підозрюваного.
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Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.
НПУ
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