У Дніпрі "біженець з Донецька" вночі "замінував" вокзал

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Повідомлення про замінування надійшло 10 січня о 1:30 ночі до Дніпровського відділу поліції. За даними поліції, чоловік телефоном повідомив, що він нібито біженець з Донецька, а також що вокзал заміновано.

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Експерти-вибухотехніки та кінологи ретельно обстежили приміщення вокзалу. Жодного небезпечного пристрою виявлено не було.

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Наразі поліція вживає заходи для встановленню та затримання зловмисника. За неправдиве повідомлення йому загрожує до 6 років позбавлення волі.