У Києві арештували родича покійного президента Узбекистану Карімова - ЗМІ
16:54, 20 січня 2017Інциденти
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Суд у Києві постановив арештувати 33-річного громадянина Узбекистану Акбаралі Абдуллаєва, який є родичем покійного президента Узбекистану Іслама Карімова і перебуває у розшуку.
У Києві арештували родича покійного президента Узбекистану / фото: УНІАН
Відповідне рішення виніс Солом’янський суд Києва, повідомляє Радіо Свобода.
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Під час затримання минулого тижня у київському аеропорту «Жуляни» у Абдуллаєва виявили паспорти Узбекистану і Домініканської Республіки.
Наразі триває розгляд питання про його екстрадицію до Узбекистану.
У 2014 році Абдуллаєву, племіннику вдови Карімова Тетяни Карімової, влада Узбекистану пред'явила обвинувачення у великих розтратах коштів і фінансовому шахрайстві.
Про те, коли і як він залишив Узбекистан, наразі невідомо.
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