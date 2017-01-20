У Києві арештували родича покійного президента Узбекистану Карімова - ЗМІ

Відповідне рішення виніс Солом’янський суд Києва, повідомляє Радіо Свобода.

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Під час затримання минулого тижня у київському аеропорту «Жуляни» у Абдуллаєва виявили паспорти Узбекистану і Домініканської Республіки.

Наразі триває розгляд питання про його екстрадицію до Узбекистану.

У 2014 році Абдуллаєву, племіннику вдови Карімова Тетяни Карімової, влада Узбекистану пред'явила обвинувачення у великих розтратах коштів і фінансовому шахрайстві.

Про те, коли і як він залишив Узбекистан, наразі невідомо.