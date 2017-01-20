В Одесі поліція затримала водія Toyota, який влаштував стрілянину на автотрасі (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, вранці патрульні отримали орієнтування на затримання позашляховика Toyota, який рухається автодорогою Мелітополь-Одеса, ігноруючи правила дорожнього руху.

«Патрульні отримали повідомлення, що автомобіль створює численні аварійні ситуації іншим транспортним засобам, а водій веде безладну стрілянину в повітря і перебуває, ймовірно, в нетверезому стані», - повідомили в прес-службі.

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Вказаний автомобіль інспектори помітили на під'їзді до міста. На вимоги інспекторів зупинитися водій не реагував і продовжував рух, намагаючись втекти.

Поліцейські в результаті переслідування блокували вищеназвану машину і зупинили її в Суворовському районі Одеси – на проспекті Добровольського.

Зазначається, що у водія були ознаки сп'яніння, жодних документів при собі чоловік не мав.

Зловмисника затримали і передали слідчим для проведення необхідних процесуальних дій.