В Одесі поліція затримала водія Toyota, який влаштував стрілянину на автотрасі (відео)
В Одесі сьогодні, 20 січня, затримано водія позашляховика, який під час швидкої їзди влаштував безладну стрілянину з пістолета на трасі Мелітополь-Одеса.
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, вранці патрульні отримали орієнтування на затримання позашляховика Toyota, який рухається автодорогою Мелітополь-Одеса, ігноруючи правила дорожнього руху.
«Патрульні отримали повідомлення, що автомобіль створює численні аварійні ситуації іншим транспортним засобам, а водій веде безладну стрілянину в повітря і перебуває, ймовірно, в нетверезому стані», - повідомили в прес-службі.
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Вказаний автомобіль інспектори помітили на під'їзді до міста. На вимоги інспекторів зупинитися водій не реагував і продовжував рух, намагаючись втекти.
Поліцейські в результаті переслідування блокували вищеназвану машину і зупинили її в Суворовському районі Одеси – на проспекті Добровольського.
Зазначається, що у водія були ознаки сп'яніння, жодних документів при собі чоловік не мав.
Зловмисника затримали і передали слідчим для проведення необхідних процесуальних дій.