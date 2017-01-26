На Одеській залізниці зійшли з рейок зерновози, затримуються 10 пасажирських поїздів

26 січня на станції Кам'янка (Черкаська область) регіональної філії "Одеська залізниця" десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця. Внаслідок події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори та перекрили головні колії.

Через цю подію затримуються 10 пасажирських поїздів, повідомили у прес-службі "Укрзалізниці". Читайте такожУ Києві на вулиці Кирилівській зійшов з рейок трамвай (фотогалерея) Це потяги №110 Львів – Херсон, №120 Львів – Кривий Ріг, №732 Київ – Запоріжжя, №776 Київ – Харків, №70 Львів – Маріуполь, №11 Новоолексіївка – Київ, № 137 Одеса – Черкаси, № 73 Кривий Ріг – Москва, №739 Кривий ріг – Київ та №733 Запоріжжя – Київ. Зазначається, що орієнтовний час затримки поїздів може скласти до 3 годин. Наслідки сходження наразі залізничники ліквідовують за допомогою відновлювальних поїздів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter