На Одеській залізниці потяг ледь не зійшов з рейок через пошкодження зловмисниками полотна

Як повідомили УНІАН у прес-центрі регіонального філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з посиланням на апарат безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці, НП сталася 1 листопада на перегоні Нікель-Побузький - Болеславчик Гайворонської дистанції колії (границя Кіровоградської та Миколаївської областей).

Відзначається, що машиніст тепловоза під час руху при швидкості 55 км/год виявив відсутність фрагменту рейки, про що негайно повідомив поїздному диспетчеру ділянки.

«Виявилося, що невідомі особи, застосовуючи газополумяний інструмент, вирізали головку рейки, що під впливом тепловоза призвело до повного зламу рейки завдовжки близько 25 см. Побачивши наближення тепловоза, зловмисники кинули на місці злочину вирізаний фрагмент і зникли», - розповіли в прес-центрі.

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У відомстві наголосили, що ці дії зловмисників могли призвести до сходу поїзда з непередбачуваними наслідками. Залізничники оперативно вжили всіх заходів для заміни рейки та поінформували відповідні силові структури для вжиття заходів щодо пошуку зловмисників і забезпечення безпеки руху поїздів на залізниці.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця (ОЗ) проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Експлуатаційна довжина шляхів ОЗ досягає майже 4 тис. км, з яких понад 1,7 тис. є електрифікованими. Послугами залізниці щорічно користуються близько 35 млн пасажирів, перевозяться понад 30 млн тонн вантажів.