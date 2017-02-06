В одеській лікарні помер чоловік, якого підстрелили на ринку 25 січня

5 лютого в Міській клінічній лікарні №11 помер пенсіонер, в якого на ринку «Київський» стріляв чоловік. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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«Спочатку медики констатували, що поранення дуже тяжке. Сподівалися, що потерпілий виживе з огляду на сильний організм. Тіло направили на експертизу», - повідомили в главку.

За однією з версій слідства, напад на ринку був випадковістю, з іншого - замовне вбивство.

За даними поінформованого джерела у правоохоронних органах, потерпілий, 1954 р.н., раніше мав стосунок до угруповання Віктора Куливара (прізвисько – Карабас), якого було застрелено в 1997 році.

Офіційно в главку інформацію про кримінальні зв'язки пенсіонера не змогли ані підтвердити, ані спростувати.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 16:00 в Одесі на ринку «Київський» молодий чоловік, що пересувався на мопеді, зробив 4 постріли впритул з вогнепальної зброї у пенсіонера, а потім швидко зник. За даними поліції, потерпілий дістав поранення в шию з травматичної зброї. Чоловіка було доставлено в лікарню.

Зловмисника виявили того ж дня пізно ввечері. Під час затримання він застрелився.