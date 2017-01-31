В Одесі поліцейські із стріляниною затримали серійних іноземців-"домушників"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники обласного управління карного розшуку в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів задокументували діяльність групи квартирних злодіїв.

Під час скоєння чергової крадіжки 30 січня зловмисників було затримано.

Зазначається, що чоловіки намагалися втекти з місця події на орендованому автомобілі, який видавали за таксі - на автомобілі були відповідні позначення.

«Зловмисники також намагалися чинити опір співробітникам поліції, в результаті чого останні змушені були застосувати табельну зброю, відкривши вогонь по машині», - розповіли в главку.

У ході спецоперації ніхто не постраждав.

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Зазначається, що до складу організованої злочинної групи входили троє громадян іншої держави, які грабували квартири в Одесі, потрапляючи в них шляхом підбору ключа.

У зловмисників в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання і в салоні автомобіля виявлено та вилучено викрадені речі і пристрої для відмикання замків.

На даний час у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України зловмисників затримано. Перевіряється причетність учасників злочинної групи до аналогічних правопорушень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, затримані є громадянами Грузії.