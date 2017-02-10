На Харківщині митники виявили авто, начинене "травичкою" (фото)

На Харківщині митники виявили авто начинене канабісом. Про це повідомили у ГУ ДФС у Харківській області.

Повідомляється, що порушника затримали в пункті пропуску "Гоптівка". Під час усного декларування, 34-річний українець, який направлявся на Росію, заявив про відсутність заборонених предметів, але митники помітили на автомобілі, за кермом якого був порушник, "свіжі сліди втручання в конструктивні частини".

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При подальшому огляді автомобіля у баку для пального виявили 10 півтора літрових та три півлітрові пластикові пляшки з марихуаною.

Відносно зловмисника складається протокол про порушення митних правил за с. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали в поштовому відділенні двох осіб при отриманні посилки з 500 таблетками психотропного препарату.