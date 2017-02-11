У Києві сталася пожежа в автопарку: згоріло 6 автобусів

На території одного зі столичних автобусних парків по вул. Туполєва виникла пожежа, повідомлення про яку надійшло рятувальникам 11 лютого в 0:38.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Після прибуття на місце події рятувальники з'ясували, що в окремому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні відбулося загоряння одного з автобусів з поширенням полум'я автобуси, які стояли поруч.

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В 1:43 пожежа була локалізована та о 1:57 - ліквідовано.

В результаті пожежі згоріло 3 автобуса та пошкоджено 3 автобуси марки МАЗ.

"Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 22 автобуси марок МАЗ і ЛАЗ і запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі будівлі. На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки і 33 службовця особового складу Київського гарнізону", - повідомили в ДСНС.

Причина виникнення пожежі з'ясовується, жертв і постраждалих немає.