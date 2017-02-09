У Львові таксист влаштував потрійну ДТП (фото)

Про це повідомляє 032.ua.

Читайте такожУ Харкові сміттєвоз протаранив зупинку (фото)

За словами Катерини Рибій, речника патрульної поліції Львова, аварія сталась між автомобілями Daewoo Lanos (такси), Renault Laguna и Audi Q7.

Водій Daewoo Lanos виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу автомобілю Renault і зіткнувся з ним. Внаслідок цього зіткнення автомобіль Renault Laguna зіткнувся з Audi.

За попередніми даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На водія таксі склали протокол за статтею 124 (Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).