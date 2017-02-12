На Дніпропетровщині невідомі спалили автомобіль журналіста

Про це УНІАН повідомили у Комітеті НМПУ.

«Комітет НМПУ заявляє про черговий цинічний напад на свободу слова на регіональному рівні. Зранку 12 лютого невідомими було здійснено підпал автомобіля члена НМПУ Сергія Гузя, відомого журналіста і редактора, який віднедавна очолив новостворений місцевий медіа-проект у місті Кам’янське», - йдеться в повідомленні.

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Комітет НМПУ звертається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою провести повне та об’єктивне розслідування злочину. Від генерального прокурора України Юрія Луценка Комітет НМПУ очікує взяття цієї справи під особистий контроль.

«Не хочеться, щоб ця справа поповнила сумний перелік нерозкритих злочинів проти журналістів, або, «для зручності», була би перекваліфікована на «побутове хуліганство»», - зазначили в медіа-профспілці.

Також НМПУ поінформувало про інцидент Міжнародну федерацію журналістів і сподівається, що і міжнародний контроль над розслідуванням справи сприятиме результату.

«Винні у спробі залякати журналіста (не лише виконавці, а й замовники) мають бути встановлені і покарані, адже це єдиний шлях для унеможливлення подібних злочинів у майбутньому», - підкреслюється в повідомленні.