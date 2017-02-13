В Одесі викрили налагоджений конвоїрами канал постачання наркотиків у СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники органів прокуратури області спільно з працівниками регіонального управління СБУ та підрозділом внутрішньої безпеки поліції ліквідували злочинну схему доставки наркотиків і заборонених предметів на територію Одеського слідчого ізолятора.

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Зокрема, сьогодні, 13 лютого, викрито і затримано поліцейського зі складу конвою при перевезенні цілого набору наркотиків і психотропних речовин: героїну, амфетаміну та метадону. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.

«Встановлено, що ряд працівників конвойної служби налагодили канал постачання до Одеського СІЗО наркотичних засобів, які замовляли ув'язнені. Поліцейські виступали наркокур'єрами, а також за окрему доплату проносили на територію режимного об'єкта мобільні телефони, різні засоби, інші заборонені предмети», - сказано в повідомленні.

Тривають слідчі дії.

Раніше на британське узбережжі викинуло 360 кг кокаїну.