Перестрілка в нічному клубі в США: одна людина загинула, шестеро поранені

Перестрілка сталася на стоянці клубу в містечку Картерсвилль (штат Міссурі). У клубі в цей момент проходила приватна вечірка, в якій брали участь близько 300 осіб. Багато з них залишилися на місці перестрілки. Влада припускає, що стрілець був знайомий зі своїми жертвами, передає РБК.

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Двоє поранених у критичному стані були доставлені в місто Мемфіс. Стан ще трьох постраждалих оцінюється лікарями як стабільний.

Поліція затримала двох осіб, проте, як заявив представник правоохоронних органів, офіційні звинувачення їм пред'явлені не були.