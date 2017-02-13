Перестрілка в нічному клубі в США: одна людина загинула, шестеро поранені
21:35, 13 лютого 2017Інциденти
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В результаті перестрілки в нічному клубі в США було поранено шість осіб, ще один з відвідувачів клубу помер у лікарні.
Ілюстрація / REUTERS
Перестрілка сталася на стоянці клубу в містечку Картерсвилль (штат Міссурі). У клубі в цей момент проходила приватна вечірка, в якій брали участь близько 300 осіб. Багато з них залишилися на місці перестрілки. Влада припускає, що стрілець був знайомий зі своїми жертвами, передає РБК.
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Двоє поранених у критичному стані були доставлені в місто Мемфіс. Стан ще трьох постраждалих оцінюється лікарями як стабільний.
Поліція затримала двох осіб, проте, як заявив представник правоохоронних органів, офіційні звинувачення їм пред'явлені не були.
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