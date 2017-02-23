У Києві в пожежі загинула жінка

У Києві в пожежі загинула жінка, її дочка госпіталізована в критичному стані.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, пожежа сталася через замикання обігрівача в квартирі у Вигурівському провулку, 5. Квартира вигоріла вщент. В під'їзді було сильне задимлення. Читайте такожНа Одещині внаслідок вибуху зруйновано будинок: є загиблі (фото) На місці події працювали рятувальники. За попередньою інформацією, жінка була лежачою хворою.

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