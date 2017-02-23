На Харківщині в триповерховій школі впав дах
18:22, 23 лютого 2017Інциденти
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У навчально-виховному комплексі, який розташований у селищі Ков'яги, вчора, 22 лютого, обвалився дах.
Заняття припинили на двоє діб / sq.com.ua
Про це інформує SQ.
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Як вдалося встановити, сталося це через мокрий сніг, який навис на даху в двох місцях. Ніхто з учнів не постраждав.
Заняття припинили на дві доби, тепер навчальний процес продовжиться в Центрі культури та туризму, який знаходиться в цьому ж селищі.
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