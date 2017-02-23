На Харківщині в триповерховій школі впав дах

Про це інформує SQ.

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Як вдалося встановити, сталося це через мокрий сніг, який навис на даху в двох місцях. Ніхто з учнів не постраждав.

Заняття припинили на дві доби, тепер навчальний процес продовжиться в Центрі культури та туризму, який знаходиться в цьому ж селищі.