На Дніпропетровщині під колеса машини потрапила дев'ятирічна дівчинка

Трагічний випадок стався 28 грудня близько полудня дня у Марганці. За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля «ІЖ-2715» не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода. Про це повідомили у місцевій поліції.

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Внаслідок автопригоди дев’ятирічну дівчинку з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, доправлено каретою швидкої допомоги до реанімаційного відділення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

У поліції нагадали, що з початку року на дорогах Дніпропетровщини сталося 322 ДТП за участю неповнолітніх. 360 юних учасника руху потрапили на лікарняні ліжка з травмами, які вони отримали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, 10 дітей загинуло.

Більш ніж 70% ДТП за участю неповнолітніх відбуваються з вини дорослих – водіїв транспортних засобів. Найбільш травмонебезпечною категорією потерпілих були діти-пішоходи – 46%, внаслідок безвідповідальності водіїв травмувалися 40% дітей-пасажирів.