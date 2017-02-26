У Польщі в ДТП загинула українська журналістка

Про загибель Поліни Дорожкіної з газети «Сегодня» в Facebook повідомила головний редактор видання Ольга Гук.

Читайте такожНа Донеччині військовий автомобіль збив на смерть жінку

Вона також уточнила,що в машину влетіла фура, що виїхала на зустрічну смугу.

"Поліночки більше немає... вчора у Польщі в ДТП разом з Микитою і їх їхнім другом загинули через фуру, що вилетіла на зустрічну смугу", - написала вона.