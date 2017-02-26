У Польщі в ДТП загинула українська журналістка
15:20, 26 лютого 2017Інциденти
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У машину, в якій їхала журналістка і ще двоє людей, влетіла фура.
Поліна Дорожкіна потрапила в ДТП у Польщі / Polina Dorozhkina / Facebook
Про загибель Поліни Дорожкіної з газети «Сегодня» в Facebook повідомила головний редактор видання Ольга Гук.
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Вона також уточнила,що в машину влетіла фура, що виїхала на зустрічну смугу.
"Поліночки більше немає... вчора у Польщі в ДТП разом з Микитою і їх їхнім другом загинули через фуру, що вилетіла на зустрічну смугу", - написала вона.
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