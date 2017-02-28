На Львівщині злочинці намагалися підірвати місцевого жителя у власному автомобілі

Як розповів кореспонденту УНІАН начальник управління внутрішньої безпеки у Львівській області департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Роман Рибіцький, до правоохоронців надійшла інформація про те, що мешканець Львівщини має намір придбати саморобний вибуховий пристрій, виготовлений на замовлення.

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Було встановлено, що двоє жителів Львівщини віком 35 та 42 років, один з яких раніше судимий за скоєння тяжких злочинів, планували підірвати автомобіль Mitsubishi Pajero, коли в ньому перебуватиме власник – раніше судимий за тяжкі злочини житель Львівської області.

Правоохоронці проконтролювали процес закладення вибухового пристрою в позашляховик. Двох осіб, які на ґрунті особистих неприязних відносин готували замах на власника іномарки, увечері 27 лютого правоохоронці затримали. З транспортного засобу вилучено вибуховий пристрій і скеровано на експертизу.

Вказаним особам підготовлено повідомлення про підозру у злочині за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (готування групою осіб до вчинення умисного вбивства особи способом, небезпечним для життя багатьох осіб), а також готується клопотання в суд про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.