Обвалений Шулявський міст показали з висоти пташиного польоту (відео)

Відео з висоти пташиного польоту і думки киян на своєму YouTube-каналі показав Обозреватель.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 лютого в Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав.

Читайте також"Звідки впав міст?!": соцмережі вибухнули фотожабами через обвал Шулявського шляхопроводу

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновком фахівців, причиною обвалення конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їхньої подальшої експлуатації.

28 лютого будівельники обгородили відбійником місце, де обвалилася консоль тротуарної частини Шулявського мосту. Крім того, вони виставили пластикові обмежувачі руху вздовж обох сторін шляхопроводу, звузивши його приблизно на 2 м, тобто замість двох смуг в кожну сторону на мості залишилося півтори смуги. Рух шляхопроводом вранці вже було відновлено.