Бійка російських військових в окупованому Криму: десантники залякують постраждалих від дебошу

У Криму командування російських десантників залякує потерпілих та свідків бійки за участі російських військових, яка сталась в одному з розважальних закладів Армянська.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Командування Повітрянодесантних військ ЗС РФ проводить заходи щодо локалізації наслідків негативного впливу на імідж російських військ на тимчасово окупованій території АР Крим через участь військовослужбовців батальйонної тактичної групи 51 парашутно-десантного полку (Тула) 106 повітрянодесантної дивізії у масовій бійці з місцевими жителями у розважальному закладі м.Армянськ 30 січня», - йдеться у повідомленні.

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Адвокати намагаються затягувати справу.

«Усвідомлюючи можливість застосування суворого покарання десантників за правопорушення, їх керівництво змушує адвокатів затягувати розслідування, одночасно під різними приводами шантажує та залякує потерпілих та свідків події», - зауважили у розвідці.