Викрадач маршрутки в Києві цілився в натовп людей - ЗМІ

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на очевидця.

Наталя стала свідком того, як злочинець, який викрав маршрутку, ховаючись від поліції, на станції міської електрички на Троєщині цілився в натовп людей. Зупинити злочинця намагався її зять, озброєний травматичним пістолетом. В результаті чоловік сам отримав поранення в ногу.

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"Зять побачив, як цей злочинець цілився в натовп людей і жінки наставив пістолет прямо в груди. І він йому сказав: "Стій, стріляти буду!". Вистрілив у повітря. Він відвернувся, але він не очікував, що він вистрілить йому прямо в ногу. Злочинець вистрілив йому в ногу. Зять за ним біг по сходах і біля стовпа впав. А поліція побігла за ним далі", - розповіла Наталя.