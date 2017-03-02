У Києві досі шукають викрадача маршрутки, відкрито кримінальну справу (відео)

"Встановлено, що втікаючи від поліцейських, чоловік протаранив припарковану автівку, на перехресті зіткнувся зі ще однією та пошкодив службовий автомобіль правоохоронців", - йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві.

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Внаслідок зіткнень ніхто не постраждав, а пораненому правоохоронцю надали необхідну допомогу.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпровському районі столиці чоловік викрав маршрутку і застосував зброю. За даними поліції, він ховається у приватному секторі.

Зі слів свідків та очевидців складено його фоторобот: вік 35-40 років, зріст 175-180 см, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи, середня спортивна статура. Одягнений у «пісочний» камуфляж, темну куртку і темну шапку.