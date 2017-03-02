Захоплення маршрутки в Києві: злочинець переховується на Русанівських садах, поліція оприлюднила фоторобот

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, «зловмисник переховується у приватному секторі на Русанівських садах у Дніпровському районі столиці».

Читайте такожВикрадач маршрутки в Києві цілився в натовп людей - ЗМІ

«Зі слів свідків та очевидців складено його фоторобот: вік 35-40 років, зріст 175-180 см, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи, середня спортивна статура. Одягнений у «пісочний» камуфляж, темну куртку і темну шапку», - сказано в повідомленні.

Також оприлюднено фоторобот підозрюваного.

«Якщо ви помітили схожого за описом чоловіка, не намагайтеся його затримати! Одразу повідомте про це в поліцію за номером «102». Шановні городяни, будьте обережними: розшукуваний чоловік озброєний та небезпечний!», - зазначає поліція.

Раніше УНІАН повідомляв, що 2 березня в Києві на вулиці Малишка, 15, біля АТБ чоловік, погрожуючи пістолетом, викинув водія з маршрутки №544 з пасажирами і відкрив вогонь, люди встигли вибігти.

Почалася погоня. На Перова/Навої маршрутка протаранила цивільне авто, постраждав водій. Через 3 км на колі на Райдужній протаранив поліцейську "Ниву", яка перегородила йому рух, патрульні відкрили вогонь, було пошкоджено колеса та лобове скло. Через 2 км бандит виїхав до залізничної станції "Троєщина", де маршрутка не змогла продовжувати рух, злочинець зник.