У центрі Одеси п'яний водій влаштував дві ДТП (фото)
20:45, 02 березня 2017Інциденти
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Нетверезий водій влаштував підряд дві аварії в центрі Одеси.
Про це повідомляє Думська. Повідомляється, що спочатку на розі Дерибасівської та Рішельєвської він зачепив припаркований Lexus, а на наступному перехресті з Грецькою влетів у Mitsubishi.
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За словами очевидців, після другого зіткнення водій чорного «Мерседеса» вів себе агресивно, потім його забрала швидка.
Раніше повідомлялося, що в Одесі автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі.
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