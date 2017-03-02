У центрі Одеси п'яний водій влаштував дві ДТП (фото)

Про це повідомляє Думська. Повідомляється, що спочатку на розі Дерибасівської та Рішельєвської він зачепив припаркований Lexus, а на наступному перехресті з Грецькою влетів у Mitsubishi.

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За словами очевидців, після другого зіткнення водій чорного «Мерседеса» вів себе агресивно, потім його забрала швидка.

Раніше повідомлялося, що в Одесі автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі.