Поліція відкрила провадження щодо подій у Кривому Торці, де стався конфлікт між депутатом та блокадниками

У ході конфлікту були завдані тілесні ушкодження журналісту інформаційного агентства. Поліцейськими всі факти зареєстровані та проводиться перевірка, йдеться у повідомленні ГУ НП у Донецькій області.

"Близько 18.30 до чергової частини Торецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції Кривий Торець відбувається конфлікт між народним депутатом та учасниками блокади, з приводу того, що депутат намагалась переконати припинити блокування залізничних колії. Народний депутат перебувала зі своїм помічником, журналістом інформаційного агентства", - розповіли у поліції.

Під час суперечки, як зазначається у повідомленні, з боку блокувальників лунали образи та погрози на адресу народного депутата. Крім того, невідомі особи декілька разів кинули в неї яйцями. При цьому, йдеться у повідомленні, на місці події з боку блокувальників був присутній інший народний депутат, який вступив у конфлікт з журналістом.

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"Представник ЗМІ після сутички звернувся до поліції з приводу спричинення йому тілесних ушкоджень та заволодіння його особистим майном народним депутатом з боку блокувальників", - повідомили у ГУ НП в Донецькій області.

За його зверненням факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст.186 "Грабіж" Кримінального кодексу України.

У поліції також зазначили, що на місці працювала посилена слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції. Під час першочергових дій поліцейські припинили конфлікт. Обставини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що залізнична колія на переїзді станції "Кривий Торець" в смт. Щербинівка заблокована з 10 лютого, також блокувальниками захоплено електровоз із 47 вагонами. За цими фактами слідчим відділенням Торецького відділення поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 279 "Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства" та ч. 2 ст. 278 "Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна" Кримінального кодексу України.