Погром офісу Ахметова та "Альфа-Банку" у Києві: поліція відкрила справу (фото)

Вчора під час масової акції група осіб пошкодила будівлю офісного приміщення нібито Ахметова на вулиці Десятинній та банківську установу на Хрещатику.

Спочатку близько 300 активістів підійшли до будівлі офісного приміщення, розташованого на вулиці Десятинній. Чоловіки почали кидати у фасад офісу каміння, а потім підпалили кілька димових шашок і застосували піротехнічні засоби, повідомили у ГУ НП у м. Києві.

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"Після цього колона вирушила у напрямку вулиці Михайлівської, де учасники акції пошкодили скло службового автобусу правоохоронців. На завершення члени громадської організації камінням розбили скло та пошкодили вивіски у банківській установі, що розташована на центральній вулиці столиці", - йдеться у повідомленні.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до цієї події, та визначається сума завданого збитку.

Нагадаємо, 14 березня у Києві офіс Ахметова закидали камінням та петардами. Крім того, активісти Добровольчого руху ОУН на вулиці Хрещатик закидали піротехнічними засобами приміщення "Альфа-Банку".