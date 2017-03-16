У Бахмуті затримали чоловіка з 2 кілограмами пороху

В районі автовокзалу в Бахмуті Донецької області поліцейські виявили чоловіка, який переносив два кілограми пороху, і збирався провезти його до Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба поліції.

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"В районі автовокзалу увагу правоохоронців привернув чоловік, який намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. Причиною його занепокоєння стало майже 2 кілограму пороху, які він намагався транспортувати на мирну територію", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 57-річний мешканець Дніпропетровської області збирався їхати додому. При огляді його речей, в присутності понятих, в поліетиленовому пакеті правоохоронці виявили небезпечний багаж.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», за що передбачено до 7 років позбавлення волі.