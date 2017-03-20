На Київщині автомобіль з неповнолітніми врізався в дерево: троє загинули, ще троє в реанімації

У ДТП на Київщині загинули троє людей, ще трьох госпіталізовано з тяжкими травмами до реанімації. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Київської області, аварія сталася напередодні о 23.40 на 16 км автодороги Баришівка-Перемога поблизу с. Гостролуччя.

Встановлено, що 31-річний водій автомобіля Subaru на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і врізався у дерево.

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«У результаті ДТП водій та двоє пасажирів, серед яких один неповнолітній, загинули на місці. Трьох пасажирів 16-річного віку госпіталізовано з тяжкими травмами до реанімації», - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, водій та всі пасажири автівки – жителі села Перемога. Наразі лікарі борються за життя трьох неповнолітніх, яких було госпіталізовано у стані алкогольного сп`яніння та з травмами різних ступенів тяжкості, додали в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

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