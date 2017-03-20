Невідомі кувалдами побили вікна у санаторії під Києвом, де живуть переселенці /

У санаторії "Джерело" Київської області два десятки людей із молотами побили вікна й електрощитову. Піврайону залишилось без світла, повідомляється у сюжеті ТСН.

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Постраждалих у події немає. Зранку до переселенців, які тут мешкають, прийшли невідомі. У підсумку - розтрощені вікна та трансформаторна будка. Світла немає не лише в санаторії, а й на кількох вулицях Пущі-Водиці.

"Чомусь почали говорити, що вони будівельники і прийшли будівельні роботи робити. Вони прийшли з кувалдами. У двох я бачив зброю - пістолети. Потім звідти вийшов електрик і вимкнув світло", - розповів переселенець з Криму Фікрет Аметов.

Переселенці впевнені, що нападників найняв господар санаторію, який хоче їх вигнати. А от за словами власника В'ячеслава Гомоная, це були справжні будівельники, яких він найняв, щоб зробити в пансіонаті ремонт. Каже, що не знайшли з мешканцями спільну мову.

"Є договір підрядний на виконання робіт. Я людей туди направив для здійснення відповідних будівельних робіт. І коли вони підійшли до пансіонату "Джерело", з вікон пансіонату пролунали вогнепальні вистріли", - пояснив Гомонай.

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Поліція затримала одного будівельника. Йому світить стаття за хуліганство. "Двадцять чоловік забігли, була тут штурханина. Але співробітники поліції швидко зреагували. Всі розбіглися. Одна особа затримана", - повідомив перший заступник керівника поліції Оболонського району Києва Андрій Окушко.

Під час сутички люди чули постріли. Поліція підтверджує позицію власника санаторію – стріляв переселенець з мисливської рушниці, для попередження.

Світло у санаторій та по всій Пущі-Водиці влада обіцяє увімкнути вже сьогодні.

Конфлікт у санаторії "Джерело" триває вже три роки. Власник каже, що переселенці з Криму та Донбасу самовільно зайняли будівлю влітку 2014-го і заборгували за комуналку. Мешканці відповідають, що платять добре, а господар просто хоче використати будівлю в комерційних інтересах. Живе тут дві сотні людей, третина з них – діти.